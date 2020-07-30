Ураган, который прошелся по Хмельницкой области, больше всего задело город Шепетовка. Помимо града и упавших деревьев, отключилась насосная станция, электростанция, залиты поля и огороды, а также разрушена местная инфраструктура.

Об этом сообщает "Шепетовка".

Так, в течение второй половины 29 июля и всего дня 30 июля на территории Шепетовки свирепствовал мощный ураган, который принес с собой шквальный ветер, проливные дожди и крупный град. Вследствие стихии была нарушена работа насосной станции "Шепетовкаводоканала", перестала работать местная электростанция, весь населенный пункт остался без воды и света.

Также пострадала стела центрального стадиона "Локомотив", с которого содрало вывеску и внешнюю обшивку.В некоторых районах города затопило огороды и поля, сейчас специалисты подсчитывают убытки. Северные части Шепетовки засыпало градом размером до 3 см в диаметре.

Несколько деревьев не выдержали и добавили хлопот после урагана. Так, спасателям пришлось распиливать растений в парке, на улице Радищева, Проспекта Мира, а на улице Ивана Франка дерево упало прямо на крышу жилого дома, о пострадавших пока что неизвестно. Кроме того, еще одно трухлявое дерево перегородило путь на трассе Р-49 Васьковичи - Шепетовка.

Сейчас коммунальные службы, спасатели и волонтеры занимаются восстановлением города и подсчетом общих убытков.

Видео: YouTube / Шепетовка

Напомним, в Закарпатской области прошел мощный ураган. В результате оказались повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, сорваны крыши зданий.

Как сообщала "Страна", сильный ветер поломал и повалил в Киеве 55 деревьев. Больше всего стихия разгулялась в Деснянском районе, где упало 10 растений.