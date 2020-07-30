В Минске прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, главной соперницей Лукашенко на выборах, мужа которой власти подозревают в связях с "наемниками из ЧВК", задержанных под Минском.

Об этом сообщают РИА "Новости".

Мероприятие началось в парке Дружбы народов в 18:00. Чтобы попасть на акцию, людям пришлось выстроиться в очереди и пройти досмотр.



В парке собрались люди разных возрастов, в том числе, пожилые. Многие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, а также государственные флаги Белоруссии.



Саму Тихановскую собравшиеся ждали более двух часов. В это время со сцены выступали музыканты и родственники граждан, задержанных во время избирательной кампании.

Видео: YouTube/Sputnik Беларусь

Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа - оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского - группу задержанных в Белоруссии россиян.

По данным правозащитников, в массовом пикете участвовали более 30 тысячи человек. В районе Парка дружбы наблюдаются серьезные проблемы со связью и интернетом. Как ранее заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, власти сообщили о возможности ограничения интернета, если увидят угрозу безопасности страны.



Выборы назначены на 9 августа.

Напомним, в Беларуси в августе состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты. "Страна" разбиралась, как Беларусь идет к Майдану и какие шансы у Лукашенко.

Главной соперницей Лукашенко считается Светлана Тихановская - супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой, он тоже хотел баллотироваться перед арестом.

Сам Лукашенко заявил, что готов разгонять протесты с помощью армии.