Адвокат известного российского артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент, который пьяным в Москве устроил смертельное ДТП, не имеет проблем с алкоголем. По словам адвоката, алкоголизмом артист не страдает.

Об этом адвокат сказал в ходе общения с прессой, передает РИА "Новости".

"Я как адвокат сам иногда употребляю. Считаете, что он злоупотребляет? Вы сами наливали ему?" - заявил Пашаев.



Кроме того, адвокат настаивает, что ДТП произошло с машиной Ефремова, а не с ним и он мог и не быть за рулем в момент столкновения.

Так, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".

Ранее "Страна" публиковала самые яркие заявления по делу об аварии с Михаилом Ефремовом от его адвоката Эльмана Пашаева.

Также мы писали, что телеведущая Ксения Собчак рассаказала, что Михаил Ефремов не признает своей вины в смертельном ДТП и заявила, что адвокат артиста вызывает у нее много вопросов странной линией защиты.