В Днепре наркоторговец вызвал на "предприятие" полицию из-за галлюцинаций, которые испытывал в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепра.

"Патрульные обнаружили в гаражном кооперативе мужчину, который вероятно изготавливал наркотики. В один из гаражных кооперативов в Соборном районе города вызвал полицию 33-летний гражданин. Когда патрульные приехали на вызов, человек нервничал и говорил странные вещи - говорил, что за ним следят, что он не может найти телефон, который, вероятно, замурованный в стене. А также жаловался, что станок, на котором он производит "конфеты из целлюлозы" сломался и его не смогли починить", - указано в сообщении.

Полиция заметила, что мужчина явно не трезвый и пьянит его совсем не алкоголь. Правоохранители проверили гараж и нашли прессовый станок, металлические формы, емкости с веществом, похожим на наркотическое, несколько разноцветных таблеток, а также рассыпанные вещества.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, сейчас детали дела расследуются.

Напомним, детективы полиции Донецкой области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. В Мариуполе они задержали торговца наркотическими и психотропными веществами в особо крупном размере.

как сообщала "Страна", американские ученые установили, подавление какого участка головного мозга у мышей разрушает связь между восприятием окружающей обстановки и наркотическими веществами. Им оказалось ядро таламуса. Это открытие можно использовать для разработки методов лечения зависимости от опиоидных веществ.