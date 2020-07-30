В Минздраве рассказали, в каких случаях лучше слишком часто дезинфицировать или мыть с мылом руки врачам, которые работают напрямую с пациентами или с их биологическими жидкостями.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в частности, шестьдесят семь среди медицинских работников. Всего на утро 30 июля заболевание было подтверждено у 8 576 медиков, а 6 288 из них выздоровели", - указано в сообщении.

В связи с этим в Минздраве решили напомнить об элементарных правилах безопасности при общении и контакте с пациентами для врачей. Эти правила существуют не только для того, чтобы не заразиться самому, но и, чтобы не передать болезнь дальше, если медик еще не знает о собственном заражении или оно протекает бессимптомно.

Так, рекомендуется обрабатывать руки антисептическим средством с содержанием спирта не менее 60% или мыть их водой с мылом:

прежде чем прикоснуться к пациенту;

перед стерильной / асептической процедурой;

после возможного контакта с биологическими жидкостями пациента;

после прикосновения к пациенту;

после прикосновения к поверхности, с которой контактировал пациент.

Напомним, в Минздраве рассказали, что нужно знать о коронавирусе и методах предотвращения заражения болезнью.

Как сообщала "Страна", Минздрав напомнил украинцам, как следует вести себя в обществе до конца карантинных ограничений.