Как правильно придерживаться гигиены рук. Фото: flickr.com

В Минздраве рассказали, в каких случаях лучше слишком часто дезинфицировать или мыть с мылом руки врачам, которые работают напрямую с пациентами или с их биологическими жидкостями. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в частности, шестьдесят семь среди медицинских работников. Всего на утро 30 июля заболевание было подтверждено у 8 576 медиков, а 6 288 из них выздоровели", - указано в сообщении.

Как правильно придерживаться гигиены рук

В связи с этим в Минздраве решили напомнить об элементарных правилах безопасности при общении и контакте с пациентами для врачей. Эти правила существуют не только для того, чтобы не заразиться самому, но и, чтобы не передать болезнь дальше, если медик еще не знает о собственном заражении или оно протекает бессимптомно. 

Так, рекомендуется обрабатывать руки антисептическим средством с содержанием спирта не менее 60% или мыть их водой с мылом:

  • прежде чем прикоснуться к пациенту;
  • перед стерильной / асептической процедурой;
  • после возможного контакта с биологическими жидкостями пациента;
  • после прикосновения к пациенту;
  • после прикосновения к поверхности, с которой контактировал пациент.

Как правильно придерживаться гигиены рук

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