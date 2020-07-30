В Москве подтвердили, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак направил письмо советникам глав государств Нормандской четверки, которое сегодня опубликовала "Страна". При этом, источник, близкий к переговорам, говорит о том, что речи о выходе России и Козака из переговоров по Донбассу (как многие СМИ расценили посыл письма), не идет.

Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Источник подтвердил, что письмо "такого содержания Козак действительно направлял своим коллегам по нормандскому формату".

"В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников. Однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказал собеседник агентства.

Письмо Козака ранее прокомментировал и главный редактор "Страны" Игорь Гужва, который отметил, что в нем не идет речи о выходе России из переговоров. А идет речь об изменении подходов к переговорам и к переговорщикам (полностью комментарий Игоря Гужвы можно прочитать здесь).

Ранее "Страна" писала, что Андрей Ермак подтвердил, что Козак действительно направил такое послание. По мнению Ермака это является попыткой "усилить переговорные позиции".

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