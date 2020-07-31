В Украине одна из самых распространенных птиц - стриж, который приходится дальним родичем колибри и которого часто путают с внешне похожей на него ласточкой.

Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали об особенностях этого пернатого, которого в Украине еще называют серпокрыльцем.

Стрижи - птицы общественные, они все время находятся в компании.

Пернатые все время находятся в небе, так как совершенно не приспособлены к жизни на земле из-за отсутствия мышц нижних конечностей. Последние исследования доказали: эти птицы могут даже засыпать в полете на короткий промежуток времени. Неплохо стрижи чувствуют себя и на вертикальных поверхностях. Когтями они хорошо цепляются за них и могут висеть бесконечно долго.

Стрижи начинают размножаться во второй половине мая. Это можно легко заметить по изменению их полетов: они гоняются один за другим, зависают в воздухе и совокупляются, причем один партнер переворачивается на спину.

Пищу птенцам стрижи приносят в горловом мешке. В конце июля и в начале августа молодые стрижи становятся на крыло. Птенцы не учатся летать - они сразу летят. Иногда неопытные молодые птицы при быстром полете травмируются - чаще всего при столкновении с проводами. Определить лежащего на земле стрижа просто: у него крылья длиннее хвоста на 2-3 см.

Для стрижей не подходит правило, которое работает для мелких воробьиных птиц или сов: не подбирать слетков, которых еще подкармливают взрослые птицы. Родители не могут кормить слетка на земле, поэтому молодняк необходимо подбирать. Найти гнездо стрижа высоко под крышей, чтобы вернуть туда птенца, нереально. Так что придется помогать ему самостоятельно.

Нельзя пытаться подбросить вверх нелетающего стрижа, не стоит выпускать в полет стрижа с рук: птица может улететь от человека как от источника опасности, удариться в какое-то препятствие и травмироваться. Лучше, чтобы пернатое взлетало в спокойной для него обстановке. Прежде чем взлететь, стрижу нужно внимательно изучать возможный путь полета. Для этого лучше всего его повесить на стену здания на высоте около трех метров. Если стриж сидит на стене дома спокойно, не выкручивает голову и не оглядывается, то его еще рано выпускать.

В этом случае найденного стрижка необходимо поместить в картонную коробку. В природе эти птицы питаются исключительно насекомыми, которых ловят в воздухе. Но нельзя кормить их опарышем, который используют рыбаки. Мучной червь - пожалуй, лучший вариант корма. В природе можно наловить кузнечиков и саранчу, собрать для питомца муравьиных яиц.

Птице нужно съедать насекомых до трети собственного веса. Степень истощения стрижа можно определить на ощупь. Если его грудка округлая и упитанная, то все хорошо. Если острая - птица ослаблена или больна. Выпускать ее можно, когда она окрепнет.



Ранее "Страна" рассказывала, что из-за аномальной весны в лесах Чернобыльской зоны птицам нечего было есть.

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