Киевская городская государственная администрация поддержала проект о внесении обязательного исполнения гимна Украины в каждой школы для патриотического воспитания детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат КГГА и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук.

"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева", - написал он.

По его словам, такая мера будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Также Бондарчук поблагодарил за поддержку соавтора и идейного вдохновителя проекта общественного активиста Тараса Мацюка.

Напомним, в одном из жилых комплексов Киева, люди, которые находятся в самоизоляции, коллективно исполнили гимн Украины. Так они присоединились к мировому флешмобу.

Как сообщала "Страна", под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве проходит митинг "Европейской солидарности" против перемирия на Донбассе. Один из его участников призвал собравшихся спеть гимн Украины, после чего включили Официальный гимн ОУН.

Также "Страна" писала, что в Киеве жители нескольких многоэтажек хором спели популярную песню украинской артистки Тины Кароль "Україна - це ти", которую называют народным гимном. Киевляне вышли на балконы и распахнули окна, чтобы поучаствовать в спонтанном флешмобе и поддержать друг друга во время коронавирусного карантина и вынужденной изоляции.