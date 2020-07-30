В сети начали обсуждать тизер игрового полнометражного фильма украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог", на который государство выделило 25 миллионов гривень.

Этот фильм Сенцов начал снимать еще в 2013 году, фильм выиграл на питчинге в Госкино, государственное финансирование составило тогда 3,9 млн грн. Из-за заключения режиссера ленты Олега Сенцова в России в 2014 году, производство фильма так и не было завершено.

Тизер начали обсуждать в сети в связи с тем, что Госкино недавно выделило на этот фильм 25 миллионов гривен, но это лишь часть суммы, основную внесут иностранцы.

Сам тизер датирован 2013 годом, осенью 2020 года должны стартовать съемки фильма.

События фильма будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских и нищенских 90-х. По сюжету бывший, но достаточно молодой бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял себя и свою семью. Он понимает, что все жизненные испытания происходят не потому что, а зачем-то.

Как пишет Telegrаm-канал "Политика Страны", фильм повествует о судьбе и размышлениях о жизни киллера, который чувствует себя "Носорогом". К слову, фильм, судя по тизеру, на русском языке.

Как сообщала "Страна", фильм этот не о тюрьме или путинской России. Его жанр - криминальная драма. Мы подробно писали о том, что известно об этой картине, творчестве Сенцова в целом и разбирались в формате спонсирования государством его идей.

Напомним, ранее Сенцов обвинил крымчан в фантомной боли по Советскому Союзу.