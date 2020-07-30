Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в последний день июля в Украине будет долгожданная прохлада во многих областях. Прохладнее всего будет на севере и западе. В южных, восточных и центральных областях будет жарко и дождливо.

Об этом Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в западных и северных областях в течение дня ожидаются свежие +21...+25 градусов.

На остальной территории Украины будет значительно теплее, но и на востоке, юге и в большинстве центральных областей жара начнет оседать, будет примерно +26...+30 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"Дожди с грозами и даже местами ливни с шквалами пройдут в Прикарпатье, на Востоке и в южной части.

Остальные территории - в сухой погоде, разве вдоль северной границы возможны отдельные небольшие дожди", - написала Диденко.

В Киеве не ожидается осадков, жара отойдет в сторону и в столице будет около +22 градусов.

Украинцам повезло с погодой больше, чем европейским соседям, так, температура воздуха в Мадриде и Париже достигнет +37...+40 градусов.

Также синоптик рассказала, что и на выходных в большинстве областей ожидается прохладная комфортная погода.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Напомним, что уходящий месяц был довольно жарким в Украине, так, ночь на 5 июля в Киеве стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Погода в августе также ожидается теплее обычного. Так, средняя месячная температура в Украине в августе, ожидается в пределах +19...+24 градусов. Это на два градуса выше средних многолетних значений.