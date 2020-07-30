Пользователей соцсетей взбудоражило короткое видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский с напряженным выражением лица говорит о том, как наши самолеты будут всех бомбить.

Видео появилось в Фейсбук и многих Телеграм-каналах.

"Показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить!" - говорит в ролике глава государства, потрясая в воздухе кулаками и гримасничая.

Правда, со временем выяснилось, что устрашающее высказывание - фрагмент безобидной речи, произнесенной Зеленским 29 июля на торжественной церемонии открытия второй очереди нового корпуса больницы "Охматдет", присутствовал также глава Минздрава Максим Степанов.

На церемонии одна из журналисток поинтересовалась, почему "Охматдет" не открыли ко Дню защиты детей.

"У нас очень долгое время... так происходит сейчас... Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные: самолеты летят, будем всех бомбить! Понимаете, мне кажется, вопрос не в датах, вопрос, оно работает или не работает. Я думаю, что в целом мы должны прекратить эту популистскую историю. Хочется ко Дню защиты детей, такое ощущение внутреннее, хочется, чтобы радовались врачи, дети, ну вот сделали это. Самое главное - сделать, когда оно готово. Открывать, когда оно уже сделано”, – ответил Зеленский.

Затем он добавил, что открыть корпус не удалось из-за пандемии коронавируса, так как в Украину не доехало некоторое оборудование.

Смотрите ответ на вопрос с 17:25

Ранее "Страна" сообщала, что во время визита в "Охматдет" Степанов сказал, какой должна быть зарплата врача.

Мы также писали, что сегодня Зеленский поручил Кабмину сделать главные праздники иудеев, мусульман и католиков в Украине государственными.