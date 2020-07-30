В Харьковской области десант высадился с вертолета прямо на пляж, где загорали и купались местные жители.

Произошло это в городе Чугуевею что в Харьковской области. Вертолет летел предельно низко, после чего из него начали выпрыгивать силовики. Впоследствии оказалось, что это были учения, однако неизвестно, почему для тренировки решили выбрать именно местный пляж.

Видео: YouTube / Lanardo Silver

На другом ролике, опубликованном в то же время, показали как ветер от лопастей низко летящего вертолета сдувает надувные лодки отдыхающих.

Видео: YouTube / Lanardo Silver

Напомним, в России во время десантирования боевой техники на учениях воздушно-десантных войск разбились две боевые машины десанта (БМД).

Как сообщала "Страна", в зоне Операции объединенных сил, в районе Краматорска, погибли двое бойцов 47-го отдельного отряда Сил специальных операций. Как сообщил главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, это были майор Сил специальных операций ВСУ Андей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко.