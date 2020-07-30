Власти штата Аризона в США считают, что компания Apple, которая производит телефоны iPhone, намеренно замедляла работу старых смартфонов, чтобы увеличить продажи новых. Это может нарушать закон о недобросовестной торговле. Расследование по этому делу идёт с осени 2018 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее в этом году в Apple признали, что снизили требования к мощности гаджетов, а это замедляет работу процессоров. Тогда в компании оправдывались тем, что без таких корректировок техника не выдерживала бы скачков напряжения. Аппараты стали работать хуже и пользователи остались недовольны.

Тогда Apple принесла извинения и снизила цены на замену батарей, а также согласилась выплатить до $500 млн для урегулирования коллективного иска.

Сейчас власти Аризоны запросили у компании данные о неожиданных отключениях смартфонов. Разбирательство продолжается.

Ранее "Страна" писала, что Европейская комиссия открыла два официальных антимонопольных расследования против американской компании Apple Inc, в рамках которых намерена оценить возможное нарушение компанией правил конкуренции в сервисах Apple Pay и App Store.

Также мы рассказывали, что комиссия Apple в 30%, которую корпорация изымает с продаж каждого приложения в App Store, негативно влияет не только на рынок производства цифровых услуг, но и бьет по карману рядовых пользователей.