Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил подлинность письма замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака о выходе из переговоров по Донбассу, которое ранее опубликовала "Страна". По словам Ермака, послание Козака - элемент игры.

Комментарий Ермак дал агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам чиновника, переговорный процесс по урегулированию конфликта непростой для России, так как Украина заняла активную и более жесткую позицию.

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - считает Ермак.

Он заверил, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла, и работа по-прежнему продолжается.

Ермак добавил, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это прямой результат работы Трехсторонней контактной группы в Минске и Нормандского формата.

"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе", - считает он.

Ермак задекларировал, что украинская сторона находится в диалоге и стремится к результату.

"Градус переговоров может повышаться или снижаться. Это нормально, это дипломатия. И это переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - резюмировал глава Офиса.

Несмотря на слова Ермака об успехе переговоров по установлению перемирия, де-факто оно не соблюдается: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более сотни обстрелов.

О явном кризисе мирного процесса свидетельствуют также уход из ТКГ Леонида Кучмы якобы из-за возраста и то, что найти достойную замену ему не смогли, назначив еще более пожилого Леонида Кравчука.