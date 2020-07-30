Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Среди них мусульманские Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам, иудейские Песах, Рош-ха-Шана и Ханука, а также Пасха христиан западного обряда.

Как сообщает сайт главы государства, соответствующий указ №303/2020 Зеленский подписал 30 июля.

В документе сказано, что такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как писала "Страна", о намерении Зеленского сделать исламские праздники государственными в Украине стало известно в мае.

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