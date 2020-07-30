Патрульная полиция опубликовала видео с места ДТП в Киеве. Водитель автомобиля наехал на женщину, которая перебегала пешеходный переход на улице Шолом-Алейхема. В результате аварии женщина получила повреждения, ее доставили в больницу.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Утром в четверг, 30 июля, патрульные получили вызов на улицу Шолом-Алейхема. По прибытию патрульные выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen наехал женщину, которая перебегала пешеходный переход.

В полиции напомнили, что водитель перед нерегулируемым переходом должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения, внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

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