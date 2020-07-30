На проспекте Степана Бандерыииз-за ремонта ограничат движения. Дорога будет частично перекрываться в период с 00:00 1 августа до 23 августа.

Об этом сообщили Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"Дорожники начинают ремонт нового участка просп. Степана Бандеры: между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Старт работ - в ночь на субботу", - поясняется в обнародованном в четверг сообщении.

Дорожники будут обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги. Во время работ движение будут ограничивать частично. Работы на участке продлятся ориентировочно 3 недели.

"В коммунальной корпорации уверяют, что постараются выполнить работы как можно скорее, и извиняются за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Фото: КГГА

Ранее "Страна" писала, что под путепроводом возле станции метро "Святошин" частично ограничено движение до 3 августа.

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