Федеральное статистическое ведомство Германии посчитало девушек легкого поведения, работающих в стране. К концу 2019 года в этой сфере работали 276 украинок, 278 россиянок и 61 гражданка Беларуси.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно отчету ведомства, всего в ФРГ к концу 2019 года зарегистрировано 40 400 проституток. В эту статистику не входят женщины, работающие неофициально.

Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии - 35% (14 300 человек). 19% (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними по численности следуют болгарки (11%, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8%, 3 100 человек).

Возраст 78% проституток составляет от 21 года до 44 лет. 17% женщин старше 45 лет, 5% имеют возраст от 18 до 20 лет.

В конце 2018 года по всей стране было зарегистрировано 32 800 проституток.

Впервые такую ​​статистику начали собирать в 2017 году, так как 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.

По оценкам экспертов, реально в ФРГ могут работать до 400 000 представителей сферы секс-услуг.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине задержали сотрудника СБУ, крышующего проституток.

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