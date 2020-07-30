Как показал первичный анализ останков расчлененного женой в Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), в его организме не было наркотиков.

Об этом сообщает российский Telegram-канал о происшествиях "112".

Канал резюмирует, что в связи с такими данными история смерти музыканта становится все более запутанной, а показания его жены Марины Кохал - все подозрительнее.

У правоохранителей вызывает сомнения рассказ женщины о смерти рэпера якобы от передозировки и о ее желании "спасти его репутацию" путем избавления от трупа и объявления Юшко в розыск.

Тем более друзья умершего заверяют, что он употреблял алкоголь, но не наркотики.

Слова Кохал вызывают обоснованные сомнения

Ранее "Страна" приводила жуткие подробности "обработки" тела музыканта. Оказывается, в его расчленении участвовала теща, а Кохал стирала внутренности мужа в машинке.

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