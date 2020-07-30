В пятницу, 31 июля, в большинстве областей Украины будет не очень жаркая погода, комфортная для лета. Но на юге, востоке и в центре пройдут сильные дожди.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Так, Львов, Луцк, Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы будут самыми "прохладными" в стране. Там ожидается от +21 до +25 днем и +11...+16 ночью. Дождя в этих регионах не будет.

Сухими, но чуть более жаркими будут Полтава, Черкассы, Винница, Ужгод - там ожидается до +27 днем и до +17 ночью.

Черновцы, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Кропивницкий, Днепр и весь юг Украины будут дождливыми с грозами. Там ожидается до +31 градуса днем и до +21 ночью.

Ранее "Страна" рассказывала, какой будет погода в августе.

Также мы писали, что в разгар лета курорт Яремче засыпало градом, а всю область - снегом.