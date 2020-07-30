В четверг, 30 июля, в Киеве начались переговоры между Украиной и Ираном о компенсации семьям погибших во время крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Клуба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации", - сказал он.

Как он отметил, процесс будет не легким, однако МИД будет работать на результат для достижения справедливости.

"МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными", - заверил он.

В ведомстве уверены, что Украины добьется справедливости, сколько бы времени и усилий это не столило.

Министр уверен, что Украина добьется справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило.

Напомним, ранее в МИД заявили, что в случае, если Иран не станет сотрудничать с Украиной в расследовании дела о сбитом Boeing 737, Киев планирует применять механизмы, предусмотренные международными конвенциями, или даже прибегать к вмешательству Международного суда ООН.

Перед этим во Франции успешно расшифровали "черные ящики", которые подтвердили вмешательство в работу сбитого в Иране самолета МАУ.