В Киеве начались переговоры с Ираном о компенсации семьям погибших во время крушения самолета МАУ
В четверг, 30 июля, в Киеве начались переговоры между Украиной и Ираном о компенсации семьям погибших во время крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) над Тегераном.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Клуба, сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации", - сказал он.
Как он отметил, процесс будет не легким, однако МИД будет работать на результат для достижения справедливости.
"МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными", - заверил он.
В ведомстве уверены, что Украины добьется справедливости, сколько бы времени и усилий это не столило.
Министр уверен, что Украина добьется справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило.
Напомним, ранее в МИД заявили, что в случае, если Иран не станет сотрудничать с Украиной в расследовании дела о сбитом Boeing 737, Киев планирует применять механизмы, предусмотренные международными конвенциями, или даже прибегать к вмешательству Международного суда ООН.
Перед этим во Франции успешно расшифровали "черные ящики", которые подтвердили вмешательство в работу сбитого в Иране самолета МАУ.