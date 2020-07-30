В Швейцарии началось судебное разбирательство против главы ФИФА
Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА). Джанни Инфантино подозревают в тайной встрече с федеральным швейцарским прокурором Михаэлем Лаубером, когда его ведомство вело несколько дел о коррупции в ФИФА.
Об этом передает ВВС.
В мае Лаубера выдвинули по этому поводу обвинения, а судебная комиссия федерального собрания страны начала процедуру его импичмента. Однако на прошлой неделе прокурор сам подал в отставку после заявлений суда о том, что он скрыл встречу с Инфантино и лгал во время расследования его ведомством коррупции ФИФА. При этом срок полномочий Лаубера и так истекает 31 августа.
Что касается тайных встреч Лаубера и Инфантино, то оба высокопоставленных лица отрицали нарушения.
Для рассмотрения дел в отношении Лаубера и Инфантино был назначен специальный прокурор Штефан Келлер, который обнаружил признаки преступного поведения: злоупотребления государственными должностями, нарушения служебной тайны, оказания помощи правонарушителям и подстрекательства к этим действиям.
Штаб-квартира ФИФА базируется в швейцарском городе Цюрих.
Как писала "Страна", Инфантино "прославился" тем, что сразу после избрания главой ФИФА его обвинили в использовании служебного положения в личных целях.
ФИФА уже давно сотрясают коррупционные скандалы, об одном из которых мы рассказывали.