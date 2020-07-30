В четверг, 30 июля, прошло всеукраинское селекторное совещание руководителей областей под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Одной из главных тем обсуждения стала организация учебного 2020/2021 года в условиях адаптивного карантина.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, по которым все регионы Украины делятся на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидситуации в отдельных районах и городах красной зоны будут приниматься свои решения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля об установлении карантина прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

"Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - заявил Ляшко.

Он добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей о состоянии здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - сказал чиновник.

Во время совещания Шмыгаль сказал, что критически необходимо обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты до 1 сентября. Другой важный момент, на котором он акцентировал внимание, - использование средств субвенций из госбюджета местными бюджетами. В частности, в областях очень низкий процент использования средств по программам "Способная школа" и "Новая украинская школа".

"Прошу ОГА дать соответствующие задачи своим сотрудникам и поставить на контроль эффективное использование средств. Потому что ресурсы предоставлены, но они не используются. Процент использования критически низкий", - отметил глава правительства.

По итогам заседания премьер-министр поручил председателям ОГА обеспечить организованное начало 2020/2021 учебного года с учетом эпидситуаций в учебных заведениях.

Ранее "Страна" рассказывала, в каких условиях будут учиться школьники с 1 сентября с учетом карантина.

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