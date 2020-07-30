Председатель Киевского областного совета Николай Стариченко подал завление об отставке. Он заявил, что не хочет продолжать работать из-за грязных технологий, которые используют политики перед местыми выборами.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"Решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду", – говорится в заявлении.

Стариченко сообщил, что в областном совете сформировалась депутатская группа "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", в состав которой вошел и он.

"Подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой переход или депутатского корпуса в ряды политической партии "Слуга народа", – отметил он.

Глава облсовета рассказал, что он был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко, и сообщил, что партия будет участвовать в избирательной гонке, но он сам не намерен продолжать политическую деятельность и не будет участвовать в местных выборах, но хочет работать на развитие края.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Напомним председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко возглавил кампанию президентской политической силы на местных выборах.

Также сообщалось, что "Оппоплатформа" заявила о сценарии властей по срыву местных выборов на востоке Украины.