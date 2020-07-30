Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала назначение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе генпрокурора.

Согласно приказу Венедиктовой от 27 июля, Пискун назначен советником вне штата на общественных началах.

Отметим, что в разные годы Пискун трижды занимал должность генерального прокурора Украины.

Как известно, Святослав Пискун окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, юридический факультет. Начал карьеру в 1984 — с должности старшего следователя прокуратуры Ирпеня, Киевской области. Возглавлял Генпрокуратуру в 2002, 2004 и 2007 годах. В 2007-2012 г. г. был народным депутатом Украины VI созыва.

Напомним, вчера стало известно, что прокурор Киева времен Порошенко Говда стал первым замом Венедиктовой.

Также мы писали, что прокурором Киева стал помощник Андрея Ермака Олег Кипер.