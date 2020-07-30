После заявления Кремля о задержании под Минском группы граждан РФ ситуацию прокомментировал посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Его слова приведены на официальном сайте дипломатического ведомства.

По заверению посла, трактовка средствами массовой информации задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела республики не имеет под собой никаких оснований. Задержанные не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси, отметил посол.

Затем он объяснил, что делали россияне под Минском.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь, в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - заявил Мезенцев.

Он добавил, что россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов не в Беларуси. Но эта информация еще требует уточнения.

Посол сообщил, что 30 июля встретился с министром иностранных дел Беларуси и заявил, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан. Он уже направил соответствующую ноту в адрес внешнеполитического ведомства республики.

"Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля", - сказал посол.

В конце заявления он добавил, что ношение задержанными камуфляжной формы "не видится основанием для действий правоохранительных органов".

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