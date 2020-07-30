Вчерашний расстрел 35-летнего криминального авторитета Александра Мазура на трассе поблизости города Пирятина Полтавской области оказался инсценировкой Департамента стратегических расследований Нацполиции. Копы уточняют, что мотивом несостоявшегося убийства стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 000 долларов США. А заказал его убийство - криминальный авторитет.

Об этом говорится в сообщении ДСР в четверг, 30 июля.

Сегодня, 30 июля, полицейские по силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5 тысяч долларов США. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Напомним, вчера сообщалось, что на трассе "Киев - Харьков" около города Пирятин Полтавской области обстреляли черный Mercedes S class. Внутри авто было обнаружено тело мужчины.

Позже стало известно, что якобы убитый под Пирятином человек является известным в преступном мире авторитетом Александром Мазурой.

Ранее мы рассказывали о том, как заммэра Черкасс лег в могилу для инсценировки своего убийства и кто его заказал.