Болгария продлила действие условий въезда для граждан Украины, срок которых истекает 31 июля. Теперь до 31 августа на границе у украинских туристов не будут требовать отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус и соблюдения карантина.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в записи посольства в соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС обновили список стран, чьим гражданам можно беспрепятственно въезжать на территорию Евросоюза. Украины в нем пока нет.

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