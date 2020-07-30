На линии разграничения на Донбассе перемирие, которое вступило в силу 27 июля, в целом соблюдается.

Об этом заявил заместитель директора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве, передает "РИА Новости".

"Полностью поддерживаем достигнутые договоренности, направленные прежде всего на сохранение людских жизней и предотвращение дальнейшего разрушения инфраструктуры. По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения в целом соблюдается", — приводит агентство слова дипломата.

По словам зайцева, перемирие является важным шагом в реализации Минских соглашений и решений после встречи в нормандском формате, которая прошла в декабре прошлого года.

Напомним, ранее власти так называемой "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины нарушили бессрочное перемирие.

Как писала "Страна", в первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - в период с 09:45 до 11:35. То есть менее чем за два часа. Из них - 21 взрыв и 90 автоматных очередей.