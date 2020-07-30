В Министерство юстиции поступил иск о запрете деятельности "Партии Шария". Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в Facebook-аккаунте учреждения.

Как отметили в пресс-службе, истец просит суд признать противоправной бездействие Министерства юстиции Украины, которое не принимает решения по поводу несоответствия деятельности партии известного блогера требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию политсилы.

Кто именно подал иск, в посте не уточняется.

О том, что ОАСК просят обязать Минюст запретить партию, "Страна" писала неделю назад.