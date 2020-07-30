В Министерстве юстиции собираются уже этим летом начать продажи замороженных и освобожденных тюрем с помощью системы "Prozorro-Продажи".

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"После поступления средств от продажи начнем проектирование и новое строительство в городах, где местные власти выделили земельный участок или у нас есть свободная земля в пользование. Прежде всего, это Львов и Киев.

К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятен механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями ", - отметил глава ведомства Денис Малюська.

Как он отметил, сейчас предусмотрено дополнительное закрытие восьми тюрем, согласно инфраструктурному проекту о переносе СИЗО из центров городов на окраины и за пределы городов.

"Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", - отмечает министр.

В данный момент Минюст готовится перенести киевское СИЗО в Бориспольский район: осуществляется подготовка к тендеру на разработку проектно-сметной документации, а дальше - тендера на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, которая и станет базой для нового киевского СИЗО.

Напомним, 4 июня министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст в соавторстве с нардепами зарегистрировал законопроект (№3591), который позволит продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Как сообщалось, Минюст из-за экономии закроет восемь колоний в Украине.