Мужчиной, который 28 июля с топором напал на синагогу в Мариуполе (Донецкая область), оказался 29-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, мужчин обосновано подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе, а сейчас скрывается от органов досудебного расследования. Кроме того, уточняется, что покушение на убийство он совершил из хулиганских мотивов.

Кроме того, полиция приводит приметы подозреваемого: рост 170 см, худощавое телосложение, темные волосы. Одет может быть в одежду разного цвета.

"Последний раз его видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в ​​клеточку. Особая примета - волосы выбриты на висках. При себе может иметь нож", - сообщили в полиции.

Всех, кому что-то известно о метонахождении подозреваемого призывают передать информацию в полицию, анонимность гарантируют.

Напомним, 28 июля произошло нападение на синагогу в Мариуполе. Мужчина ворвался в здание с топором. Преступник атаковал охранника, который вышел ему на встречу, нанеся ему несколько ударов. В результате драки охраннику удалось обезоружить нападавшего. Однако он, убегая, успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

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