Двери ЕС останутся закрытыми для украинцев еще минимум две недели - официальный документ
Совет Европейского Союза официально обновил список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Если в середине июля в него входили 13 стран, то теперь 12 - из перечня выбыл Алжир. Украины среди них нет
Перечень опубликован 30 июля на сайте Совета ЕС.
С 31 июля государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:
- Австралия;
- Грузия;
- Канада;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- Япония;
- Китай при условии подтверждения взаимности.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Критерии определения третьих стран, для которых могут снять ограничения на въезд, включают оценку эпидситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.
Что касается эпидситуации, то она относительно безопасными считаются страны, где:
- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
- стабильное или убывающее число заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.
От ограничений могут быть освобождены такие прибывшие из стран, гражданам которых пока запрещен въезд в ЕС:
- граждане ЕС и члены их семей;
- долгосрочные жители ЕС и члены их семей;
- люди, которые могут документально подтвердить необходимость и срочность приезда.
Ранее "Страна" рассказывала, куда украинцы могут летать без ограничений.
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