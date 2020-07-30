Совет Европейского Союза официально обновил список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Если в середине июля в него входили 13 стран, то теперь 12 - из перечня выбыл Алжир. Украины среди них нет

Перечень опубликован 30 июля на сайте Совета ЕС.

С 31 июля государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:

Австралия; Грузия; Канада; Марокко; Новая Зеландия; Руанда; Таиланд; Тунис; Уругвай; Южная Корея; Япония; Китай при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

Критерии определения третьих стран, для которых могут снять ограничения на въезд, включают оценку эпидситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидситуации, то она относительно безопасными считаются страны, где:

число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);

стабильное или убывающее число заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.

От ограничений могут быть освобождены такие прибывшие из стран, гражданам которых пока запрещен въезд в ЕС:

граждане ЕС и члены их семей;

долгосрочные жители ЕС и члены их семей;

люди, которые могут документально подтвердить необходимость и срочность приезда.

Ранее "Страна" рассказывала, куда украинцы могут летать без ограничений.

Мы также описывали, как изменился отдых в условиях пандемии.