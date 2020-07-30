Пресненский суд Москвы продлил арест актера Михаила Ефремова до 22 января 2021 года несмотря на протесты адвоката Эльмана Пашаева.

Об этом сообщает издание "360" в четверг, 30 июля.

"Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд", — сообщила пресс-служба Пресненского суда.

При этом адвокат просил отменить домашний арест и разрешить Ефремову гулять каждый день по два часа. Однако суд его просьбу не удовлетворил.

Следующее судебное заседание состоится 5 августа 2020 года.

Напомним, предварительные слушания по делу Михаила Ефремова должны были состояться 29 июля, но суд перенес заседание, так как не явился адвокат обвиняемого — Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона обвинила защитника актера в неуважении ко всем участникам процесса.

Как считает следствие, Ефремов в ночь на 8 июня устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Он выехал на встречную полосу на своей машине и врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что Ефремов сел за руль пьяным. Кроме того, в его крови нашли наркотики.