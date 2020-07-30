США вслед за Китаем отправила исследовательскую миссию на Марс. 30 июля в 14:50 по Киеву в штате Флорида с базы Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета "Атлас 5" с марсоходом "Персеверанс".

Стрим с запуска и полета ракеты ведется на сайте НАСА.

Глава научной программы НАСА, заместитель руководителя агентства Томас Зурбухен сообщил, что запуск прошел в штатном режиме, и специалисты поддерживают контакт с аппаратом. После выхода на опорную орбиту через 50 минут после запуска был включен двигатель второй ступени ракеты-носителя для вывода ее на промежуточную орбиту за пределами орбиты Земли.

"Атлас 5" в ожидании старта

Спускаемая платформа автоматической станции вместе с ровером "Персеверанс" и двухкилограммовым дроном "Инженити" должен высадиться на Красную планету 18 февраля 2021 года. По планам, посадка произойдет в ударном кратере Езеро, который, как считается, миллиарды лет назад был наполнен водой.

Стоимость новой марсианской миссии составляет 2,4 миллиарда долларов. Это превышает весь бюджет "Роскосмоса" на 2020 год (без учета оборонного заказа).

Ранее "Страна" подробно рассказывала об оснащении марсохода и его основных задачах.

Мы также писали о том, как РФ и США наперегонки разрабатывают двигатели для полета на Луну и Марс.