Следственный комитет Республики Беларусь заявляет, что задержанные под Минском "наемники ЧВК", готовили массовые беспорядки в связке с Сергеем Тихановским, мужем главной конкурентки Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Светланы Тихановской.

Об этом со ссылкой на данные СК пишет "БелТА".

Сообщается, что Следственный комитет возбудил в отношении Сергея Тихановского ряд уголовных дел.

"Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК", - сообщили в белорусском ведомстве.

Кроме того, уточняется, что сейчас решается вопрос о применении к задержанным россиянам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что Сергей Тихановский - белорусский оппозиционный блогер. Сейчас он арестован по обвинению в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК. А до этого его отказались регистрировать кандидатом на выборах президента. На выборы идет сейчас его жена Светлана Тихановская.

Упомянутый Николай Статкевич также является представителем оппозиции, который сейчас находится в тюрьме.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о задержании в Беларуси "наемников ЧВК "Группа Вагнера" и разбиралась, почему под Минском задержали россиян, воевавших на Донбассе.

Также мы писали, что кандидатов в президенты Беларуси предупредили о 170 боевиках в стране и об ограничении интернета.