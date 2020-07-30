Сегодня в Тресторонней контактной группе появился новый руководитель со стороны Украины. Это первый президент Леонид Кравчук.

Он сменит на этом посту второго президента - Леонида Кучму, который вот уже второй раз покинул ТКГ. В первый раз это произошло при Порошенко, но потом Зеленский уговорил его вернуться.

И вот Кучма ушел во второй раз - и уже, видимо, бесповоротно. С одной стороны сказывается возраст политика, которому уже скоро 82. С другой - возвращение Минского тупика, из которого начали было выходить в начале президентства Зеленского.

Причем тупик стал наиболее отчетливым именно в последние дни - как раз когда второй президент покинул переговорный процесс.

"Страна" разбиралась, в каком состоянии оставил минские переговоры Кучма и чего на них ждать от Кравчука.

От Кучмы до Ермака

"Страна" уже публиковала три вероятные причины, по которым бывший президент мог покинуть ТКГ.

Первая - состояние здоровья. Леониду Даниловичу скоро исполнится 82 года. В таком возрасте ему действительно объективно трудно выполняет далеко не самую спокойную работу в ТКГ.

Вторая - Зеленский и Ермак хотят поставить во главе ТКГ своего человека. Или хотя бы более управляемую фигуру.

Третья - попытки Зеленского использовать минский процесс для своего пиара накануне местных выборов. Для чего сейчас подписали "большое" перемирие, а Зе позвонил Путину.

Кучма и его влиятельный зять-олигарх Виктор Пинчук, вероятно, не хотят в этом участвовать и как-то сильно помогать Зе. "Команда Зеленского придумывает какие-то политтехнологические ходы, желая повысить свой рейтинг и обещая всем все и сразу, что вряд ли получится. А дед матёрый - не хочет оказаться крайним", - сказал "Стране" один из знакомых Кучмы.

Но сегодня стал известен еще один значительный фактор, который мог вызвать решение экс-президента об уходе.

Кучма покинул ТКГ на фоне развала одного из важнейших переговорных форматов между Киевом и Москвой. Это связка "Ермак-Козак", которая в начале дала много результатов (возвращение украинских моряков, Сенцова и других пленных, формула Штайнмайера, разведение войск, Нормандская встреча, договоренности по газу), но в последнее время резко забуксовала.

Это произошло от нежелания Украины продвигаться по пути реального прекращения огня на Донбассе (Киев отказался от дальнейшего разведения войск) и продвижения в политической части Минских соглашений, от которой Украина открестилась уже практически официально.

Итогом этой ситуации стал выход помощника Путина Дмитрия Козака из переговоров с Андреем Ермаком.

27 июля - то есть за день до решения Кучмы об уходе - Козак направил письмо помощникам лидеров стран Нормандской четверки. Это основная площадка для переговоров Украины, России, ФРГ и Франции по Донбассу - помимо встреч собственно глав государств. Украину там представляет Ермак.

Представитель Кремля заявил, что этот формат себя исчерпал - все стороны, кроме России, саботируют процесс переговоров и не желают принимать решений, приближающих урегулирование.

"Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - написал помощник президента РФ. И предложил ограничить работу помощников только подготовкой встреч непосредственно уже лидеров стран "четверки".

По факту это означает отказ вести дальнейшие переговоры с Ермаком, который у Зеленского курирует все минское направление - включая и работу ТКГ. Это по сути крах всей политики Банковой по Донбассу. На фоне которого из Минской группы уходит Леонид Кучма.

Видимо, второй президент решил уйти в предчувствии очередного большого тупика - особенно после того как Кремль отказался общаться с Ермаком, который задает повестку и в Минске. Но чем в таком случае поможет Кравчук?

"Там не с кем говорить". Что Кравчук говорил о Минске-2

Первый президент - довольно красноречивый политик, которые не раз комментировал вопросы конфликта с Россией и войны на юго-востоке Украины. Причем в ключе, который не позволяет надеяться на какой-либо иной путь, чем был проторен Украиной ранее.

В 2014 году Кравчук заявлял, что в условиях нарушения режима тишины нет смысла вести переговоры в Минске.

"Они не придерживаются своих обещаний. А наши выполняют эти договоренности. Если так будет и дальше, то я считаю, что нет никакого смысла собираться в Минске. Как я понимаю, все эти луганские и донецкие не принимают решений. Решения принимаются в Кремле", - говорил Кравчук.

Интересно, что кандидатура Кравчука на этот пост уже рассматривалась. В 2016 году экс-президент Леонид Кучма заявлял, что несколько раз предлагал Петру Порошенко поменять его на Кравчука на переговорах в Минске.

"Вы думаете, что я с радостью туда еду? Я еду с одним давлением, а возвращаюсь с другим", – сказал Кучма. На это Кравчук парировал, что в Минск не ездит, поскольку ему "там не с кем говорить".

"Я сказал, что нет никаких прав, мне не с кем говорить. С кем там буду говорить и о чем? Он (Кучма - Ред.) говорит, что указ будет издан и вы будете ехать. Однако указ президента распространяется только на должностных лиц, а я не должностное лицо. И Леонид Данилович не должностное лицо, поэтому это моя добрая воля - ехать или не ехать. Если я увижу в этом смысл, увижу результат, то я сам приду и скажу - извините, я увидел, что есть возможности и я могу повлиять и прошу разрешить поехать и гарантирую, что привезу результат. Если я этого не вижу, то чего туда поеду? Говорю откровенно, что не верю в то, что смог бы заменить Леонида Даниловича", - сказал тогда первый президент.

Также он заявлял, что никогда не согласится участвовать в ТКГ в Минске. Поскольку не согласен с пунктами о выборах на Донбассе и особом статусе региона.

"Для чего записывать в 13 пунктов проведение выборов на Донбассе и внесение для этого изменений в Конституцию? Чтобы легализовать ту власть которая там есть, чтобы перенести границы, чтобы сделать анклав, который будет давить на Украину присылая сюда диверсантов и всякую дрянь? Я хочу участвовать в этом? Этого не может никогда быть. Если бы мне предложили, то я обнародовал бы свою позицию и сказал: уважаемые граждане Украины, мне уже осталось немного и я не хочу фальшивить перед вами, поэтому от этого отказываюсь, ведь не вижу в этом смысла ни по форме, ни по смыслу", - говорил Кравчук.

Он добавил, что больше года ни один пункт минских соглашений не выполнен.

"Обмен пленными, разминирование, отвод тяжелого вооружения - это вопросы, которые там поднимаются и обсуждаются, но не решаются. Для чего мне, гражданину Украины делать вид, что мы что-то делаем и имеем результат", - отметил он.

Также в 2016 году экс-президент призывал уйти от Минских соглашений. Он говорил, что Минск принес определенные результаты, но нужно искать другой формат.

"Минские соглашения сыграли положительную роль, остаются единственной формой переговоров, но искать надо другой формат. Минские соглашения в принципе не являются форматом, который может решить вопросы территориальной целостности, суверенитета и восстановления границ Украины. Кроме того, параллельно проходят переговоры, например, в "нормандском формате", - сказал Кравчук в интервью журналу "Фокус".

По его словам, на месте Порошенко он бы поехал в страны, подписавшие Будапештский меморандум, и настаивал, чтобы все переговоры по Донбассу велись в "будапештском формате", подключив к ним еще и Германию.

Как заявил Кравчук, документы, которые подписывает в Минске контактная группа по Донбассу, не соответствуют нормам международного права и не являются обязательными для выполнения государствами.

"То, что подписывают в Минске, нельзя назвать полноценным документом. Это скорее протокол, который подписывают негосударственные деятели. При всем уважении к Кучме, он не представляет государство", — сказал Кравчук.

В феврале 2019 года Леонид Кравчук заявил, что Донбасс - это "другая страна".

"Ни при каком раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, каким был раньше. Там другая страна", - сказал он.

По словам Кравчука, жители "ЛНР" и "ДНР" будут требовать больше свобод, прав и независимости. А Киеву нужно думать, в чем он может уступить без потери территории и суверенитета.

Правда, уже при Зеленском Кравчук стал чуть более оптимистичным по перспективам возвращения Донбасса. В августе 2019 года экс-лидер предсказал скорый конец войны.

"Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать. Во-первых, позавчера говорили, что "нормандского формата" скоро не будет, а встреча Макрона и Путина, что будет в ближайшее время. Это не просто так", — сказал Кравчук.

Тогда он предположил, что восстановление мира отметят маршем и огромным парадом. "Это будет что-то очень большое. И я хочу принимать в этом участие" - заявлял Кравчук.

В январе 2020 года он выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а с Крымом потребуется другая схема, поскольку он уже внутри системы российских отношений.

"Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной" - сказал экс-президент в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений и поэтому это уже будет другая схема возвращения" - сказал Кравчук, уточнив, что не знает, когда именно это произойдет.

Смысл назначения Кравчука

Как видим, Леонид Макарович - еще один противник Минских соглашений, который назначен Киевом в группу по их исполнению. И поэтому курс Украины на пробуксовку Минска-2 с приходом Кравчука вряд ли поменяется.

Появление первого президента в Трехсторонней контактной группе следует рассматривать как сугубо внутриукраинский процесс.

В частности, у Зеленского назначением Кравчука могут решить две задачи, которые анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

1. В отличие от Кучмы он сейчас почти не имеет самостоятельного политического веса и влиятельного зятя-олигарха, а потому не будет перечить линии, которую ведёт тройка Зеленский-Ермак-Резников по Донбассу.

2. Кравчук имеет чуть более "национальный" имидж, чем Кучма. То есть, если Кравчуку вдруг поручат пояснить общественности зачем нужно вносить в Конституцию особый статус Донбасса, то это у него получится, скажем так, более поэтично, чем у Кучмы.

В России пока выражают сдержанный оптимизм относительно назначения Кравчука.

"Опыт и компетенции Кравчука, умение разрешать самые сложные кризисы дипломатическим путем могут положительно повлиять на работу контактной группы. Его фигура может способствовать прогрессу в переговорном процессе", - сказал "Интерфаксу" российский источник, знакомый с ходом переговоров.

В Москве, тем временем, уже иронизируют по поводу того, что теперь нужно найти бывшему секретарю по идеологии ЦК КПУ достойного партнера по переговорам из числа отставных руководителей КПСС. Телеграм-канал "Россия в глобальной политике" напоминает, что жив и здоров член Политбюро товарищ Долгих, да и последний первый секретарь ЦК Компартии РСФСР Иван Полозков здравствует.

А "Русский Сыч" предлагает присмотреться к Лигачеву Егор Кузьмичу. Чуть что, он так прямо и скажет Кравчуку: "Леонид ты не прав".