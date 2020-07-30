Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов с осени 2020 года на более поздний срок, чтобы избежать голосования по почте из-за коронавируса.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"С универсальным голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо) в 2020 году выборы станут самыми неточными и мрачными в истории. Это будет большим препятстивем для США. Отсрочить выборы, пока люди не смогут правильно, безопасно и безопасно голосовать???" - написал президент США.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. По предварительным прогнозам The Economist, Байден с вероятностью 99% обойдет Трампа на выборах.

Также мы писали о том, что еще в апреле главный соперник действующего президента США Джо Байден заявил, что Трамп может попытаться отложить голосование.