Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

Документ передали "Стране" источники в Офисе президента Украины.

В письме говорится, что работа советников глав государств Нормандского формата неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии - целиком основываясь на российских предложениях.

Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4", - пишет Козак, добавляя, что "эксперимент" можно продолжить, но уже без России.

"Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - написал помощник президента РФ.

Он предложил ограничить работу помощников лидеров стран "Нормандии", предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак и советники руководителей Франции и Германии ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

То есть по сути Козак объявил о том, что Россия не намерена больше участвовать в формате переговоров, где с украинской стороны участником выступает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, чуть более недели назад было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе и его жестком контроле.

Однако в первый же день очередного перемирия его нарушили 111 раз.