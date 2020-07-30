В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением уполномочил первого президента Украины Леонида представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.

Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.

Так, в распоряжении №424/2020-рп сказано, что Леонид Кучма освобождается от выполнения обязанностей представлять Украину в ТКГ.

"Уполномочить Президента Украины в 1991-1994 годах Леонида Кравчука представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказано в документе.

Кравчук будет осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах, как, впрочем и его предшественник.

Напомним, что 28 июля стало известно, что Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

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