В Министерстве обороны заявили о единичных обстрелах в четверг, совершенных противником на Донбассе несмотря на перемирие. При этом никто не пострадал, а с начала вступления в силу режима прекращения огня 27 июля боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

Об этом рассказал спикер Минобороны Михаил Шаравара, представляя ежедневную сводку об обстановке в районе проведения ООС.

За минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. Также с начала текущих суток по состоянию на 12:00 противник два раза стрелял на Луганском направлении. Вблизи Новотошковского он применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. А неподалеку Орехово задействовали стрелковое вооружение.

Стрельба носила несистемный характер и не несла угрозы жизни и здоровью служащим ВСУ. Украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь нет.

ВСУ продолжают соблюдать меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые определены трехсторонним контактной группой. Минобороны и командование ООС ежедневно информируют о соблюдении режима прекращения огня. Кроме того, украинская сторона тщательно анализирует информацию мониторинговых команд миссии ОБСЕ.

В ведомстве отметили, что ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами.

Как писала "Страна", сегодня "ЛНР" обвинила Украину в нарушении перемирия на Донбассе.

А в ОБСЕ говорят о сотнях нарушений перемирия с момента его введения.