В четверг, 30 июля, во многих СМИ и Телеграм-каналах опубликовали видео, датированное 26 июля, о том, как народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане. Как говорится в описании к видео, нардеп сначала напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину.

"Стране" удалось получить комментарий у самого нардепа.

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно. Я знаю, что это все неправда. Какие наркотики, о чем вы говорите? Я всю жизнь спортом занимаюсь. Инстаграм посмотрите. Чисто заказуха. Вы же понимаете, что чувства ещё есть, но после этой ситуации, точно ничего нет", - сказал "Стране" Стихарский.

Напомним, "Страна" писала о том, как около села Заричаны в Житомирской области произошла драка с участием депутата партии "Слуга народа" Юрия Заславского. Перепалка вспыхнула из-за того, что он случайно зацепил другого человека в очереди бутылкой.

Также мы сообщали, что прошлой зимой народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.