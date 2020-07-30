С 1 августа гражданами, которые возвращаются из неподконтрольных территорий Украины, больше не нужно проходить обязательную самоизоляцию, которая действовала с мая.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля - Ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, - установить приложение "Дий вдома". Эта норма отменяется", - рассказал Демченко.

При этом он пояснил, что Кабмин оставляет за собой право возобновить эту норму новым документом в случае необходимости.

Кроме того, в постановлении относительно обязанности самоизоляции увеличено количество исключений для граждан, въезжающих на территорию Украины из стран "красной зоны" с широким распространением COVID-19.

Отныне под самоизоляцию не подпадают лица, которые не достигли 12 лет, дипломаты, те, кто следует транзитом, экипажи грузовых, морских и воздушных судов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО.

Оданко обязательным для иностранцев остается страховой полис, но также расширена категория лиц, которым он не нужен. Добавились дипломаты, представители официальных международных миссий, и члены их семей, военнослужащие вооруженных сил государств - членов НАТО, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Также для избежания проблем и конфликтных ситуаций спикер ГПСУ призвал украинцев, которые планируют путешествия за границу, интересоваться особенностями въезда в другие страны в условиях пандемии коронавируса, а также напомнил, что, согласно распоряжениям правительства, украинцы должны установить электронное приложение "Дий вдома "до выезда из Украины.

Напомним, ранее на Донбассе договорились об открытии до 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье.

Также сообщалось, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.