Специалисты одного из самых популярных в Украине гемблингового сайта подготовили обзор своей платформы.

Более 1400 игр

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Все игры в каталоге можно отбирать по нескольким признакам:

По провайдеру. У многих геймеров есть собственные предпочтения по компаниям-разработчикам.

По теме. Это могут быть игры про Египет, пиратов, фруктовая тематика, классические слоты и пр.

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В отдельные категории вынесены самые популярные игры, столы и новинки. Для удобства пользователей предусмотрен специальный раздел "Избранные", куда можно добавлять любимые слоты.

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Квесты и турниры

Фанаты игр с реальными соперниками могут попробовать силы в одном из актуальных турниров. В рубрике содержится информация о сроке действия турнира и его призовом фонде, который складывается из взносов игроков.

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Регистрация

Зарегистрироваться на "Космолот" можно всего за десять секунд и выбрать для этого регистрацию по номеру телефона или электронной почте. Участником игрового клуба также можно стать благодаря регистрации через социальную сеть.

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Оплата и вывод выигрышей

Для пополнения депозитного счета и вывода средств можно использовать любые популярные способы, причем для этого не понадобится больше пары минут.

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