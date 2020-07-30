Сегодня днем и в последний рабочий день недели, 31 июля, в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 30 июля в центральных областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). А 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут грозы, в отдельных районах днем - с градом и шквалами 15-20 метров в секунду (тоже I уровень опасности).

Карта гроз 31 июля

Кроме того, сегодня и завтра в восточных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также сегодня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) прогнозируется повышение уровня воды на 0,2-1 метра над уровнем 29 июля. При значительных дождях возможно формирование существенного местного и склонного стока.

Как на днях сообщала "Страна", спасателям пришлось эвакуировать с Говерлы туристов, застрявших на горе из-за сильного ливня.

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