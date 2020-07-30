Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что согласен возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, 30 июля.

"Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь, днем и ночью защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел, можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не наступило. Я принял решение. Если я смогу - а я хочу этого - что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", - сказал Кравчук.

По его словам, "нормандская встреча" состоялась именно из-за настойчивости, системы и политической воли созвать четверку.

"Нам надо сплотиться всем. Украина, те страны Европы, которые действительно исповедуют принцип международного права, принцип суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю. Объединиться и внутри страны, тем, кто видит во всем только какие-то негативы", - добавил первый президент.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекращает участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме прочих рассматривает кандидатуру первого президента Леонида Кравчука на этот пост.

Вчера Кравчук заявил, что пока не получал официального предложения от действующего главы страны об участии в Трехсторонней контактной группе. Он отметил, что примет решение, когда предложение будет озвучено официально.