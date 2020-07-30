Министерство цифровой трансформации Украины планирует обеспечить доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с 95% сельского населения страны, а возможностью подключения к интернету со скоростью от 30 Мбит/с как минимум 75% украинцев.

Об этом со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по его словам, целью Минцифры является обеспечение возможности подключения к широкополосному доступу к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с 95% сельского населения Украины. Для этого планируется подключить к сети учреждения социальной инфраструктуры: детсады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А посетители этих центров должны иметь возможность пользоваться качественным интернетом.

На сегодня, по данным Шелеста, 65% сел не покрыты широкополосным доступом к интернету - там проживают более 4 миллионов украинцев. Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение интернета в населенные пункты без покрытия, пишет "Корреспондент".

Кроме того, по данным министерства, 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены.

В планах Минцифры - обеспечить возможностью подключения к фиксированному скоростному интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с как минимум 75% украинцев. Для этого ведомство хочет упростить взаимодействие операторов с государственными органами, в первую очередь с регулятором, а также предоставить доступ операторов к инфраструктуре.

"На сегодня мировая практика – это использование уже существующей инфраструктуры. Мы планируем работать совместно с парламентским комитетом цифровой трансформации и регулятором, чтобы внедрить правила, которые упростят такой доступ", - сказал Шелест.

Кроме того, по словам Шелеста, важным является вопрос минимизации потерь операторов от хищений и повреждения оборудования. С решением этой проблемы должна помочь реализация нового закона об усилении ответственности за подобные действия.

Напомним, в Минцифры анонсировали запуск ИНН в смартфоне.