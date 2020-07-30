Новый главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу, который ранее тренировал донецкий "Шахтер", рассказал, сколько понадобится времени, чтобы раскачать "Динамо".

Об этом он заявил во время официального его вступления в должность, видео обнародовано на Youtube канале "Динамо".

Сначала Луческу рассказал о своей карьере в предыдущим футбольном клубе. "В "Шахтере" был 12 лет, длинный период. По ступенькам росло, то есть с каждым годом шло улучшение. Не сразу пришел успех и результат. Строили очень медленно, долго", - пояснил он.

По его словам, "Динамо" для этого нужно меньше времени. "Нужно ускорить процесс "роста" игроков, развития. Потому что только этот процесс ускорения даст нам возможность добиться результата и выигрывать. Будьте уверены, что я весь свой опыт огромный, всю свою энергию и силы я буду давать на то, чтобы игра команды соответствовала, чтобы игроки росли и чтобы были результаты", - добавил тренер.

Также он добавил, что именно для этого ускорения и роста команды он пригласил в тренерский штаб бывших игроков "Динамо" Огнена Вукоевича и Олега Гусева.

"Очень мало времени, это раз. Второй момент, самый плохой для нас - это шесть травмированных игроков. Может кто-то из них примкнет к нам через 5-6 дней. Мирча рассчитывал на 22-23 (игрока в составе - Ред.), а сейчас только 17. Это не дает в полной мере начинать подготовку нормально", - рассказал наставник "Динамо".

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Напомним, 23 июля стало известно о том, что Луческу, стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо". Контракт с ним заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

Как мы сообщали, не все остались довольны таким назначением, ультрас команды грозил протестами, выражались против нового тренера и бывшие игроки. Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский обругал матом голпикера Дениса Бойко за то, что тот поддержал Луческу.