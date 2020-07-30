Одной из улиц Киева присвоили имя британского журналиста Гарета Джонса, а также назвали сквер в часть оперного певца Муслима Магомаева.

Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг, 30 июля, передает корреспондент "Страны".

Так, в Шевченковском районе столицы появится переулок Гарета Джонса. Это один из новых переулков, которые до сих пор носил название Проектного. За это решение проголосовало 69 депутатов Киеврады.

Гарет Джонс - это журналист, который писал о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах. В частности, 29 марта 1933 года Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине.

Кроме того, депутаты переименовали:

улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район)

площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем диссидента и журналиста Сергея Набоки (Днепровский район).

Также на заседании получили названия сквер в Шевченковском районе Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской, который получил имя "Мюнхенский", а также сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе. Его назвали именем оперного певца Муслима Магомаева.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве больше нет улицы Российской. Ее переименовали в честь бойца из "Донбасса", погибшего под Иловайском.

Также мы писали, что нардеп Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда.