Вход по графику и занятия в одном кабинете. В Минздраве опубликовали перечень правил обучения в школах
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 30 июля подписал постановление, включающее временные рекомендации по организации учебного процесса в школах с 1 сентября.
Документ опубликовала в Facebook руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян.
Постановление содержит несколько групп требований.
Требования к организации образовательного процесса
- Руководитель учебного заведения разрабатывает маршрут движения учеников (задействуя все возможные входы в помещение) и составляет график, по которому будут входить в здание. График должен предотвращать скопления людей. Запрещается допуск в помещения родителей и сопровождающих лиц, кроме спутников учеников с инвалидностью.
- Педагогический состав учебного заведения перед началом занятий проводит опрос учеников об их самочувствии и возможных симптомах респираторной болезни.
- В случае выявления признаков острой респираторной болезни и при отсутствии родителей ученика изолируют в специально отведенном помещении, информируют родителей (законных представителей) и принимают решение о направлении в учреждения здравоохранения.
- Вход в помещения разрешается в защитной маске или респираторе. Маски можно не использовать на занятиях. Во время передвижения по помещениям учебного заведения использование масок обязательно.
- На входе во все помещения оборудуются места для обработки рук антисептическими средствами. Их нужно обозначать заметной инструкцией с правилами дезинфекции рук (в виде баннера, наклейки и т.д.).
- Передвижения между учебными кабинетами и аудиториями следует минимизировать, проводя занятия в одном помещении и применяя модульный подход к организации изучения дисциплин.
- В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.
- Необходимо обеспечить рациональное использование запасных выходов из учебного заведения, использование разметки на полу, облегчающую организацию двустороннего движения по коридорам, выделение зон перемещения для разных возрастных категорий.
- По возможности обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.
- В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла, дезинфицирующих средств для рук и бумажных полотенец (или электросушилок для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено.
- После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистку и дезинфекцию поверхностей (в том числе дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д.).
- После каждого занятия проводить проветривание в течение не менее 10 минут.
- На территории заведения необходимо разместить контейнеры (урны с крышкой) для использованных масок с заметной надписью "Использованные маски и перчатки".
Требования к организации питания
- Руководитель учреждения образования разрабатывает график питания учеников. Организация питания по типу шведского стола и путем самообслуживания па период карантина запрещается.
- Необходимо обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м и размещение за столом не более четырех человек.
- Все работники пищеблока обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (из расчета одна защитная маска на три часа работы), одноразовыми перчатками, которые необходимо менять после каждой манипуляции. В учреждении должен быть запас СИЗ на пять рабочих дней, в том числе на одну рабочую смену непосредственно на рабочем месте сотрудника.
- После каждого снятия СИЗ работник должен тщательно вымыть руки с мылом или обработать антисептическим средством.
- Руководитель учреждения организует централизованный сбор использованных СИЗ и бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами для последующей утилизации согласно договору на вывоз твердых бытовых отходов.
- Работник столовой, выдающий блюда или осуществляющий расчет, должен быть обеспечен защитной маской или респиратором, защитными очками или защитным щитком, одноразовыми перчатками.
- Необходимо обеспечить условия для соблюдения работниками правил личной гигиены: рукомойники, жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук, антисептические средства.
- С работниками пищеблока необходимо провести обучение по надеванию, использования, снятию СИЗ и их утилизации, обеспечить контроль за выполнением этих требований.
Требования к школьному транспорту
- Перевозчик обеспечивает:
- дезинфекцию в салоне транспортного средства в конце рабочей смены;
- водителей - СИЗ (из расчета одна защитная маска на три часа работы на человека), антисептиком для обработки рук;
- проведение обучения по использованию и утилизации СИЗ;
- ежедневный контроль за состоянием здоровья водителей и проведение температурного скрининга до начала рабочей смены;
- недопуск к работе лиц с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой;
- вход в салон при наличии маски;
- перевозку пассажиров строго по количества мест для сидения.
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