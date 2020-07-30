Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 30 июля подписал постановление, включающее временные рекомендации по организации учебного процесса в школах с 1 сентября.

Документ опубликовала в Facebook руководитель киевского департамента образования Елена Фиданян.

Постановление содержит несколько групп требований.

Требования к организации образовательного процесса

Руководитель учебного заведения разрабатывает маршрут движения учеников (задействуя все возможные входы в помещение) и составляет график, по которому будут входить в здание. График должен предотвращать скопления людей. Запрещается допуск в помещения родителей и сопровождающих лиц, кроме спутников учеников с инвалидностью.

Педагогический состав учебного заведения перед началом занятий проводит опрос учеников об их самочувствии и возможных симптомах респираторной болезни.

В случае выявления признаков острой респираторной болезни и при отсутствии родителей ученика изолируют в специально отведенном помещении, информируют родителей (законных представителей) и принимают решение о направлении в учреждения здравоохранения.

Вход в помещения разрешается в защитной маске или респираторе. Маски можно не использовать на занятиях. Во время передвижения по помещениям учебного заведения использование масок обязательно.

На входе во все помещения оборудуются места для обработки рук антисептическими средствами. Их нужно обозначать заметной инструкцией с правилами дезинфекции рук (в виде баннера, наклейки и т.д.).

Передвижения между учебными кабинетами и аудиториями следует минимизировать, проводя занятия в одном помещении и применяя модульный подход к организации изучения дисциплин.

В расписании занятий необходимо предусмотреть возможность разного времени начала и окончания занятий (перерывов) для разных классов и групп.

Необходимо обеспечить рациональное использование запасных выходов из учебного заведения, использование разметки на полу, облегчающую организацию двустороннего движения по коридорам, выделение зон перемещения для разных возрастных категорий.

По возможности обеспечить проведение занятий по отдельным предметам на открытом воздухе.

В санитарных комнатах нужно обеспечить наличие жидкого мыла, дезинфицирующих средств для рук и бумажных полотенец (или электросушилок для рук). Использование многоразовых полотенец запрещено.

После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо провести очистку и дезинфекцию поверхностей (в том числе дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д.).

После каждого занятия проводить проветривание в течение не менее 10 минут.

На территории заведения необходимо разместить контейнеры (урны с крышкой) для использованных масок с заметной надписью "Использованные маски и перчатки".

Требования к организации питания

Руководитель учреждения образования разрабатывает график питания учеников. Организация питания по типу шведского стола и путем самообслуживания па период карантина запрещается.

Необходимо обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м и размещение за столом не более четырех человек.

Все работники пищеблока обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (из расчета одна защитная маска на три часа работы), одноразовыми перчатками, которые необходимо менять после каждой манипуляции. В учреждении должен быть запас СИЗ на пять рабочих дней, в том числе на одну рабочую смену непосредственно на рабочем месте сотрудника.

После каждого снятия СИЗ работник должен тщательно вымыть руки с мылом или обработать антисептическим средством.

Руководитель учреждения организует централизованный сбор использованных СИЗ и бумажных салфеток в отдельные контейнеры с крышками и полиэтиленовыми пакетами для последующей утилизации согласно договору на вывоз твердых бытовых отходов.

Работник столовой, выдающий блюда или осуществляющий расчет, должен быть обеспечен защитной маской или респиратором, защитными очками или защитным щитком, одноразовыми перчатками.

Необходимо обеспечить условия для соблюдения работниками правил личной гигиены: рукомойники, жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук, антисептические средства.

С работниками пищеблока необходимо провести обучение по надеванию, использования, снятию СИЗ и их утилизации, обеспечить контроль за выполнением этих требований.

Требования к школьному транспорту

Перевозчик обеспечивает:

дезинфекцию в салоне транспортного средства в конце рабочей смены;

водителей - СИЗ (из расчета одна защитная маска на три часа работы на человека), антисептиком для обработки рук;

проведение обучения по использованию и утилизации СИЗ;

ежедневный контроль за состоянием здоровья водителей и проведение температурного скрининга до начала рабочей смены;

недопуск к работе лиц с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой;

вход в салон при наличии маски;

перевозку пассажиров строго по количества мест для сидения.

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